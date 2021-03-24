В Екатеринбурге объявлен конкурс на лучший эскиз памятника пожарным

В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскиза скульптуры, посвященной пожарным и спасателям, а также на благоустройство сквера на перекрестке улиц Московской и Радищева, где ее установят.

Как сообщается в материалах на сайте мэрии, прием заявок и портфолио продлится до 12 часов 6 апреля. К 19 апреля конкурсная комиссия выберет участников конкурса. С 26 апреля по 11 июня в конкурсной комиссии будут принимать эскизы, итоги конкурса подведут 25 июня. С победителем будет заключен договор на создание скульптурной композиции.

Председателем жюри назначен замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков.

Конкурс проводится по инициативе Региональной общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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