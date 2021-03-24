Телефонные мошенники украли у екатеринбуржца 4,2 миллиона рублей

Еще один житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников и взял кредит на крупную сумму денег. В полицию обратился 45-летний мужчина и рассказал, что неизвестные похитили у него более 4 миллионов рублей.

Преступники пользовались стандартной схемой обмана. Екатеринбуржцу позвонила незнакомая женщина с неизвестного номера телефона, представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Для предотвращения этих операция она предложила оформить кредиты, а полученные деньги перевести на безопасные счета.

Мужчина, выполняя указания телефонной собеседницы, в течение нескольких дней брал кредиты в нескольких банках Екатеринбурга, затем снимал полученные средства в банкоматах и переводил на счета мошенников. В итоге сумма ущерба составила 4 миллиона 202 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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