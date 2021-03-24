В Екатеринбурге опрессовки пройдут в четыре этапа: график

В этом году опрессовки в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдут в четыре этапа, график энергетики уже согласовали с администрацией городов:

– первый этап с 18 по 21 мая;

– второй этап с 8 по 11 июня;

– третий этап с 20 по 23 июля;

– четвертый этап с 10 по 13 августа.

До начала гидравлических испытаний температура воды будет понижена, после окончания ее восстановят.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», летом тепловые станции и котельные будут уходить на профилактику и ремонты. График ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:

– Среднеуральская ГРЭС – с 17 по 30 июля;

– Ново-Свердловская ТЭЦ – с 7 по 20 июня.

Энергетики уточняют, что ремонт теплоисточника не всегда означает, что горячей воды в домах не будет, потребителей будут стараться переводить на другие источники тепла.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

Слух дня: на новой 5-тысячной банкноте будет памятник Ельцину. / Телефонные мошенники украли у екатеринбуржца 4,2 миллиона рублей. / На праймериз в Госдуму выдвинулись писатель, пиарщик и атаман. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»