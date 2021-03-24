В Екатеринбурге опрессовки пройдут в четыре этапа: график

В этом году опрессовки в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдут в четыре этапа, график энергетики уже согласовали с администрацией городов:
– первый этап с 18 по 21 мая;
– второй этап с 8 по 11 июня;
– третий этап с 20 по 23 июля;
– четвертый этап с 10 по 13 августа.
До начала гидравлических испытаний температура воды будет понижена, после окончания ее восстановят.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», летом тепловые станции и котельные будут уходить на профилактику и ремонты. График ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:
– Среднеуральская ГРЭС – с 17 по 30 июля;
– Ново-Свердловская ТЭЦ – с 7 по 20 июня.
Энергетики уточняют, что ремонт теплоисточника не всегда означает, что горячей воды в домах не будет, потребителей будут стараться переводить на другие источники тепла.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 24.03.21
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