Страховщики скептически отнеслись к предложению включить в ОСАГО страхование от сосулек и дорожных ям

В полис ОСАГО предложили включить случаи, когда автомобиль поврежден упавшей на него сосулькой или из-за того, что попал в выбоину на дороге. Речь идет о предложенном депутатами Госдумы от ЛДПР законопроекте.

Директор департамента страховых выплат «Альфастрахование» Александр Харагезов считает, что это предложение нереализуемо. «При этом, конечно, уже есть программы, страхующие автомобилистов от подобных рисков, – это страхование имущества, то есть КАСКО. Застраховав свой автомобиль по КАСКО, автовладелец получит отремонтированный автомобиль, даже при его повреждении по вине коммунальных служб», – пояснил он в комментарии «Новому Дню».

По мнению экспертов «Росгосстраха», включение в ОСАГО «посторонних» страховых покрытий неизбежно приведет к увеличению страховой премии. «То есть автомобилистам придется оплачивать тот вред, который причиняют им же нерадивые дорожные службы и управляющие компании из сферы ЖКХ», – рассказали агентству в компании.

Отметим, что сейчас на то, чтобы взыскать ущерб с коммунальных служб, требуется в среднем девять месяцев.

Скептически отнеслись к депутатской инициативе и в Центробанке. Там также считают, что это приведет к росту стоимости полиса ОСАГО, поскольку предлагается сделать частично обязательным КАСКО: «С нашей точки зрения, это точно не первостепенный вопрос по развитию ОСАГО, который следует рассматривать. Поэтому мы не поддерживаем эту инициативу».

Судя по отсутствию поддержки у ряда ключевых экспертов, данный законопроект не будет воспринят всерьез. Отметим, что в России началась предвыборная кампания в ГД РФ, в связи с чем многие парламентарии стараются проявить себя в законотворчестве.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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