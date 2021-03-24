На Урале ставят тепловизоры с алгоритмом распознавания лиц (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге начали устанавливать тепловизоры с расширенным функционалом: устройства не только измеряют температуру, но и сканируют лицо посетителя. Такие устройства появились на КПП в Уральском государственном юридическом университете. Пока что тепловизоры работают только на измерение температуры и контроль масочного режима.

Тепловизор проверяет маски

«Что он умеет: непосредственно измеряет температуру, определяет наличие маски, выдает голосовые сообщения – если, например, человек идет без маски, он говорит: наденьте маску. Затем замеряет температуру и после этого подает сигнал на систему контроля доступа. После этого появляется возможность пройти. Если нет маски, пройти нельзя, если есть температура – тоже не пропустит. Функция распознавания лица заявлена, но у нас пока не реализована», – прокомментировал начальник управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса УрГЮУ Виталий Башко.

По его словам, пока университету важно именно умение тепловизоров считывать температуру и наличие средств индивидуальной защиты, в вузе до конца не определились, как будут работать с распознаванием лиц. Сейчас, пока все ходят в масках, такой функционал не нужен. «Чисто теоретически он может лицо с маской распознать, но для этого необходимо выполнить дополнительные настройки, мы пока этим не занимались. Это новое для нас направление. Распознавание лиц – это большой проект, кончится пандемия, кончатся маски – будем решать», – добавил Башко.

Добавим, в Свердловской области продолжают действовать коронавирусные ограничения, одно из них – масочный режим. На входе во многие общественные места у посетителей замеряют температуру, это не только вузы, но и суды, администрация города, полпредство и другие здания, где находятся органы власти. Правда, в основном там пользуются обычными тепловизорами, которые прикладываются к телу и показывают только температуру. В аэропорту, в зданиях ж/д и автовокзалов, в метро установлены бесконтактные устройства.

Как работает тепловизор с функцией сканирования лица и как его обмануть – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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