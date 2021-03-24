Министр транспорта рассказал, когда замкнут ЕКАД

Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков заявил, что в этом году планируется ускорить работы по замыканию ЕКАД, а большая часть финансов проекта будет перераспределена на 2021 год.

«Всего на завершающий этап строительства третьего пускового комплекса – от Полевского до Челябинского тракта – и реконструкцию участка от Челябинского тракта до трассы Екатеринбург – Тюмень выделено порядка 9 млрд рублей. До 2023 года мы завершим все мероприятия по замыканию кольца и устранению самого сложного участка с расширением дороги в районе аэропорта Кольцово от Тюменского до Челябинского тракта», – сообщил министр сегодня на пресс-конференции.

По словам Василия Старкова, дорожники приступят к работам, как только позволят погодные условия.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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