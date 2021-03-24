В Свердловской области в год пандемии стало меньше смертельных ДТП

В минувшем году в автомобильных авариях на Среднем Урале погибло 360 человек, еще 3597 пострадали. Наибольшее число смертельных ДТП, около 30%, произошло по причине выезда водителей на полосу встречного движения, в них погибло 111 человек.

По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонида Лиханова, основная доля ДТП зафиксирована в населенных пунктах (72%). В них погибло 136 человек.

«Также наблюдается рост числа ДТП на федеральных и региональных трассах. Самые аварийные дороги: Екатеринбург – Тюмень (104 ДТП, 20 погибших), Екатеринбург – Шадринск – Курган (31 ДТП, 17 погибших), Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (82 ДТП, 24 погибших)», – рассказал он сегодня на пресс-конференции.

Леонид Лиханов отметил, что в 2020 году на 8,3% сократилось количество ДТП, погибших было меньше, чем годом ранее, на 10,4%.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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