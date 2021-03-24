Дольщики элитного долгостроя «Гаринский» готовят пикеты: они недовольны заменой фасада дома

Недостроенный жилой комплекс «Гаринский», который находится за Дворцом молодежи, снова оказался в скандальной ситуации. Как стало известно «Новому Дню», дольщики недовольны действиями компании «Атомстройкомплекс», которая заканчивает объект, и хотят провести пикет. Среди претензий – затягивание сроков строительства и некомпетентность застройщика в выборе материалов.

Например, люди возмущены тем, что «Атомстройкомплекс» в одностороннем порядке решил заменить вид отделки фасада. «Мы покупали жилье бизнес-класса и хотим дом «как с картинки». Но застройщик разобрал фасад из немецких материалов и объявил, что дом будет из штукатурки! Это не соответствует первоначальному проекту», – негодуют дольщики. Переговоры с представителями компании ни к чему не привели.

Напомним, жилой комплекс по адресу: переулок Гаринский, 3, начала строить компания ООО «БЗСК-Инвест», дом обещали сдать в 2017 году. Но застройщик обанкротился, и стройка остановилась.

В ЖК было запроектировано 116 квартир, почти половину из них выкупили граждане, которые позже были признаны обманутыми дольщиками. Летом 2019 года о готовности достроить «Гаринский» заявил «Атомстройкомплекс». При этом стоимость достройки проблемного объекта сначала оценивалась в 100 миллионов рублей, а затем выросла до 500 млн, после того как компания провела переоценку. Дольщики уверяют, что на момент банкротства «БЗСК-Инвест» здание уже было готово на 90%. «Там оставалось работы на пару месяцев. «Атомстройкомплекс» специально затягивал срок выхода на площадку. Мы могли бы получить ключи от своих квартир еще год назад», – говорят они.

Добавим, «Атомстройкомплекс» обещал завершить работы на ЖК «Гаринский» к концу 2021 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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