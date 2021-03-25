Задержан подозреваемый в педофилии (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан 35-летний житель Березовского, подозреваемый в развратных действиях в отношении 13-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, преступление, о котором идет речь, было совершено утром 16 января в трамвае, ехавшем от остановки «Площадь 1905 года».

Поскольку мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, сотрудники полиции просят граждан, которым что-то известно, сообщить об этом по телефонам: 356-42-07 или 112, либо в ближайшее отделение полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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