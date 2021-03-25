За сутки подтвердилось 137 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 137 новых случаев Covid-19.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+46), Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции – 81 694.

Состояние 292 больных оценивается как тяжелое, 167 из них находятся в реанимации, в том числе 99 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 792. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 149 человек, всего – 74 956.

Также зарегистрировано 10 случаев смерти больных Covid-19. Общее число погибших – 2 673.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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