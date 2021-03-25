Самоизоляция для пожилых свердловчан с 30 марта станет рекомендательной

И.о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский внес послабления в ограничительный режим по Covid-19.

Согласно указу №176-УГ, требование домашней самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями с 30 марта будет иметь рекомендательный характер. При этом работодателям следует переводить сотрудников 65+ на дистанционный режим труда. Кроме того, указ разрешает увеличить число зрителей на культурных и спортивных мероприятиях с 50% до 75% от вместимости объекта.

Документ опубликован на правовом портале Свердловской области и вступает в силу с 30 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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