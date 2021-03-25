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Четверг, 25 марта 2021, 15:11 мск

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«МегаФон» создал платформу киберразведки

Компания «Мегафон» запустила многофункциональное решение «Платформа киберразведки», которое позволит пользователям избежать многих неприятностей.

Например, банки с помощью новой платформы смогут предотвращать кражу денег со счетов клиентов, бизнес – защитить сотрудников от мобильного мошенничества, ретейл – выявлять «оптовых» пользователей баллов и скидок, а соцсети – бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками.

Платформа аккумулирует информацию обо всех современных сетевых атаках на пользователей. Алгоритмы в автоматическом режиме анализируют события и выявляют номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации. К примеру, фиксируют отправку ссылок на вредоносное ПО и выявляют зараженные устройства.

«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам «МегаФона» идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

В личном кабинете системы можно получить отчеты по пулу номеров – сотрудников, пользователей корпоративной связи, или клиентов, давших согласие на получение информации о предупреждении мошенничества.

Информация обновляется по мере обнаружения новых угроз, поэтому компании могут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности.

«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные «МегаФоном» алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции», – говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона».

Платформа также может выявлять пользователей, которые используют сим-карты для массовой автоматизированной регистрации. Например, ретейл или сервисы каршеринга смогут выявлять «оптовых» пользователей бонусных баллов и скидок, соцсети – бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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