В пиар-блок мэрии Екатеринбурга пришли силовики

Сотрудники свердловского управления ФСБ проводят проверку в муниципальном учреждении «Город», который отвечает за пиар мэрии Екатеринбурга. Силовики работают в помещениях, расположенных на улице Антона Валека. Информацию «Новому Дню» подтвердила пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян.

«Да, действительно ФСБ проводит проверку МАУ «Город», мы оказываем содействие», – сообщила она. В пресс-службе силового ведомства отказались сообщать, что именно послужило поводом для визита к чиновникам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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