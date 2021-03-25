Директор сети пекарен в Новоуральске может сесть на 6 лет за пиратское ПО

65-летнего новоуральца Василия Москвина уличили в использовании пиратской версии компьютерной программы 1С. За это он может получить реальный тюремный срок до 6 лет. Как сообщили в МУ МВД по Новоуральску, по их версии, мужчина пользовался «пираткой» с мая по ноябрь 2020 года.

Размер ущерба оценен как особо крупный и составил 309 тысяч рублей. Судить директора пекарен «Наш Хлеб» будут по статье «Нарушение авторских и смежных прав» (пункт «г», части 3 статьи 146 УК). Дело уже передано в суд.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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