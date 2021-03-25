Уралец осужден за то, что выбросил младенца в окно

Байкаловский районный суд вынес приговор 34-летнему Степану Галышеву, который обвинялся в попытке убить 7-месячного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено 28 июля 2020 года. Тогда к Степану Галышеву в гости пришла его бывшая жена со своим 7-месячным ребенком. Взрослые пили спиртное, а ребенок все время плакал, из-за чего Галышев решил его убить. Сначала он ударил младенца по голове, а потом взял на руки, подошел к окну и выбросил ребенка в палисадник с высоты почти два метра.

К счастью, ребенок не пострадал, его спас прохожий.

Степан Галышев приговорен к 8 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Байкалово, Елена Владимирова

Байкалово. Другие новости 25.03.21

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