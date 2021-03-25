В Екатеринбурге открылся первый государственный детский хоспис (ФОТО)

В Екатеринбурге на базе областной детской клинической больницы заработал хоспис для неизлечимо больных детей. Он рассчитан на размещение 27 маленьких пациентов с родителями, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В здании расположены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи и методический центр. Палаты в хосписе оборудованы как уютные комнаты, благотворительный фонд «Дети России» устроил соляную пещеру и гидромассажную ванну в клинике. За счет меценатов также была благоустроена прогулочная зона рядом со зданием.

«Уникальность нашего детского хосписа в том, что здесь собраны абсолютно все специалисты и необходимое оборудование, а также воплощена в жизнь программа «социальной передышки» – паузы, так необходимой родителям неизлечимо больных детей», – рассказала начальник отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елена Сапего.

В свердловском оперштабе добавили, что в регионе проживает более 900 детей, которые находятся на паллиативном наблюдении. Из них 101 ребенок получает респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 – искусственную вентиляцию легких.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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