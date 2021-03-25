В правительстве назвали анкеты о реновации «попыткой манипуляции общественным мнением»

Свердловское правительство призывает екатеринбуржцев критически относиться к распространяемым листовкам о реновации жилья. Речь идет об анкетах, которые в минувшие выходные обнаружили у себя в подъездах жители микрорайонов Парковый и Втузгородок. В листовках были вопросы о том, знают ли жильцы возраст своего дома и согласны ли обменять квартиру на другое жилье в рамках реновации.

В департаменте информационной политики подчеркнули, что механизмы недавно принятого закона о комплексном развитии территорий (КРТ) еще вырабатываются, поэтому распространение листовок о реновации можно расценивать как попытку манипулирования общественным мнением.

«Недопустимыми являются утверждения о том, что жителей будут выселять из их домов принудительно, бывшим собственникам могут предложить компенсацию ниже рыночной стоимости жилья и подобные им. Все решения о том, как фактически будет применяться механизм КРТ в Свердловской области, будут закреплены соответствующими подзаконными актами – постановлениями правительства, ведомственными приказами. Они будут обнародованы, и именно на них стоит ориентироваться», – сообщает телеграм-канал ДИП.

Напомним, свердловские депутаты утвердили рамочный закон о реновации 16 марта, после его подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ вступил в силу 3 апреля. Закон определяет, что такое комплексное развитие территории жилой застройки, и закрепляет полномочия субъектов. Однако в нем пока не определено, какие категории домов пойдут под снос и размер компенсации для жильцов. Ответственным за реализацию механизма реновации в Свердловской области назначен первый замгубернатора Александр Высокинский.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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