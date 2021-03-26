Четыре вора украли 11 тонн рельсов (ФОТО)

Транспортная полиция раскрыла кражу 11 тонн рельсов со станции Екатеринбург-Пассажирский.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, кражи начались еще осенью прошлого года. Например, в ноябре на подъездных путях одного из железнодорожных предприятий были замечены посторонние. Они успели скрыться, но прибывшая на место полиция нашла 15 фрагментов рельсов, распиленных на отрезки, газорезательное оборудование и тележку для транспортировки. Эксперты сняли следы обуви и отпечатки пальцев.

В марте подозреваемые были задержаны. Среди них оказались три гражданина России и один мигрант.

Схема работы шайки была такой: в выходные дни они приезжали на железную дорогу, где распиливали 12-метровые рельсы из демонтированных и предназначенных для вывоза шпально-рельсовых решеток. Подготовленные отрезки рельсов длиной 3-4 метра они вывозили на грузовике и сдавали в металлолом. Всего злоумышленники успели вывезти 11 тонн распиленных рельсов. Железной дороге нанесен ущерб свыше 250 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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