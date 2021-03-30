День святого Алексея: пора менять сани на телеги

30 марта православная церковь отмечает День святого Алексея – человека божьего.

Преподобный Алексей родился в Риме и вырос в семье благочестивых родителей. В раннем возрасте он решил оставить мир и посвятить себя служению Богу. Он тайно ушел из дома, жил подаяниями, раздавая милостыню немощным. Вернувшись к родителям, он, не узнанный ими, продолжал жить в доме на правах бродяги в течение 17 лет. Перед кончиной он описал свою жизнь в свитках. Впоследствии житие Алексея было переработано и стало одним из особо любимых чтений на Руси.

В народе с приходом 30 марта снаряжали телеги, а сани убирали до следующей зимы. Примечали: если вода бежит с гор, то весна будет теплой, а урожай – богатым. В южных областях на Алексея доставали с зимовья ульи и начинали сеять овес и ячмень. В деревнях по традиции устраивали гусиные бои.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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