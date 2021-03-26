Медицинская фракция подарила онкодиспансеру нужное оборудование (ФОТО)

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил областному онкологическому диспансеру 2 кресла-коляски, 15 пульсоксиметров и кресло для забора крови. Данное оборудование потребовалось для службы сопровождения маломобильных пациентов, которую недавно организовали в онкодиспансере.

Теперь специалисты могут обеспечить полный цикл сопровождения: оформят автомобильный пропуск на территорию онкодиспансера, подъедут с креслом-коляской прямо к машине, сопроводят на прием в поликлинику, в диагностические кабинеты, на КТ или МРТ.

Помочь онкодиспансеру получилось благодаря появлению в городской думе медицинской фракции. К Алексею Вихареву обратились волонтеры ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» с просьбой оказать содействие в покупке оборудования. Он откликнулся на просьбу. «В ковидный год пришлось всем непросто. Пациенты устали, врачи устали еще больше. И мы специально с коллегами из городской думы создали медицинскую фракцию для того, чтобы помогать здравоохранению. Нам необходимо оптимизироваться, мобилизироваться, чтобы медики у нас были максимально защищены, чтобы пациенты получали максимально качественную услугу», – пояснил Алексей Вихарев.

Пока в службе сопровождения работает 2 сотрудника, но скоро появится еще 4, поэтому нужны дополнительные кресла-коляски.

Вихарев с первого дня пандемии, еще до создания медицинской фракции, начал поддерживать лечебные учреждения Екатеринбурга.

Так, по его инициативе гордума отказалась от трат на пиар, депутаты добились, чтобы на 11,8 миллиона рублей были куплены машины скорой помощи. В пик пандемии по просьбе врачей Алексей Вихарев организовал круглосуточную работу трех микроавтобусов с водителями, так называемое «Такси-корона», для доставки в больницу и обратно семей с подозрением на коронавирус. Также депутат активно поддерживает больницу № 14 в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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