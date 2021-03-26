Бензин и газ за три года подорожали на 15-30%

С 2018 года цены на топливо в Свердловской области выросли в среднем на 7-9 рублей. Это следует из данных областного УФАС. В частности, три года назад цена за литр 92-го бензина составляла 36,8 рублей, а на данный момент поднялась до 43,6 рублей (+6,8руб). В таком же диапазоне вырос и 95-й (+7,33руб). Самый серьёзный скачок за три года произошёл на дизель (+9,07 руб) и газ (8,9 руб).

Таким образом, три года назад полный бак топлива на 50 литров обходился автолюбителю в 1842 рубля (при заправке АИ-92) или в 1975 рублей (при заправке АИ-95). В марте 2021 года за это придется заплатить 2182 рубля (+340 рублей) при заправке бензином марки 92 и 2342 рубля (+367 рублей) при заправке 95-м.

По данным областного УФАС, с января по март 2021 года цена на 92-й и 95-й выросла на 1,2%. Дизельное топливо подорожало на 0,6%, а газ – на 13,5 процентов (+3,4 рубля). Средняя цена на газ в 2018 году составляла 16,8 рублей.

Рост цен характерен и для других регионов УрФО. Например, цены на газ в Тюменской области за три года поднялись на 10 рублей. А за три месяца текущего года – на 3,5 рубля.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

За участие в митинге Евгения Ройзмана приговорили к штрафу (ФОТО). / В скорую помощь Екатеринбурга возвращаются водители. / Жаркая весна и дождливый август – синоптики рассказали о погоде на ближайшие полгода (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»