Полиция поймала вора, ограбившего магазин электроники в центре Екатеринбурга

Полицейские Екатеринбурга спустя три дня разыскали грабителя магазина Cstore, который находится на проспекте Ленина напротив театра музкомедии. Неизвестный парень ранним утром 21 марта разбил витрину и похитил из помещения несколько дорогостоящих устройств: три моноблока, три планшета и клавиатуру общей стоимостью 556 тысяч рублей. Директор салона написала заявление в отдел полиции № 7.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что 24 марта подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть. Им оказался безработный и ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 23-летний житель Екатеринбурга. Он признал свою причастность к разгрому магазина и пояснил полицейским, что успел сбыть украденные гаджеты. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», наказание по ней предусматривает лишение свободы до шести лет. Екатеринбуржец помещен под стражу до рассмотрения дела в суде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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