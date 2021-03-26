Курица с картошкой и красная рыба – что заказывают в поезда пассажиры СвЖД

Пассажиры поездов дальнего следования пока не очень активно пользуются новым сервисом СвЖД по доставке еды из предприятий общественного питания. Напомним, такой сервис был запущен в конце января 2021 года, за два месяца было оформлено 100 заказов.

По данным пресс-службы СвЖД, самыми востребованными блюдами являются комплексные обеды. В Екатеринбурге чаще всего заказывают пиццу и курицу с картофелем. В Сургуте – блюда с северными морепродуктами, красной рыбой.

В границах СвЖД услуга доставки питания в настоящее время доступна для пассажиров поездов дальнего следования, которые отправляются или проходят через Сургут, Тюмень и Екатеринбург. Оставить заказ можно в момент покупки билета на сайте или в мобильном приложении. В заказе можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. Доставку еды осуществляют курьеры предприятий общественного питания, из которых пассажир оформил заказ.

Отметим, что в некоторых других крупных городах страны такая услуга работает с 2019 года.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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