В Сосьве массово заболели школьники

Сразу девять учеников школы № 1 поселка Сосьва заболели в период с 15 по 23 марта. У детей выявлена острая кишечная инфекция.

Серовская городская прокуратура начала проверку по этому факту. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уже установлено, что компания «Кохида НТ», которая занималась организацией питания детей, не соблюдала санитарные нормы на пищеблоке. Кроме того, состояние питьевой воды из разводящей сети оказалось неудовлетворительным.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что следователи также проводят проверку, по итогам которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сосьва, Елена Владимирова

Сосьва. Другие новости 26.03.21

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