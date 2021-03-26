На Среднем Урале – 133 новых случая Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 133 новых случая Covid-19.

Как сообщает региональный оперштаб, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 81 827.

Состояние 288 госпитализированных оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимации, в том числе 96 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 791. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 146 человек, всего – 75 102.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19. Общее число погибших – 2 684.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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