Завтра в Екатеринбурге погасят огни на телебашне, мэрии и резиденции

В субботу, 27 марта, Екатеринбург традиционно примет участие в международной экологической акции «Час земли», направленной на привлечение внимания людей к состоянию экологии и рациональному отношению к энергоресурсам.

На 60 минут погаснет подсветка более 18 тысяч самых известных архитектурных памятников мира. А в Екатеринбурге с 20:30 до 21:30 выключатся освещение на улицах Ленина и Свердлова, подсветка резиденции губернатора, областного правительства, мэрии. Также на час выключат свои огни городская телебашня на улице Луначарского и стадион «Екатеринбург- Арена».

Екатеринбуржцам предлагают присоединиться к акции и тоже на час выключить свет в своих домах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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