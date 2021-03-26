В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

25 марта в районе коллективных садов на Синих Камнях пропала 13-летняя Валерия Сазонова. В 17:00 она вышла из дома и больше ее никто не видел. Девочка была одета в розовую куртку с капюшоном, серые ботинки, зеленую шапку с помпоном. Розыск поручен отделу полиции № 6. К поискам подключились волонтеры из поискового отряда «Прорыв», по словам поисковиков, Валерия ранее никогда не сбегала из дома.

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении подростка.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выясняются все без исключения обстоятельства исчезновения ребёнка. Опрашиваются родственники и знакомые пропавшей, устанавливаются условия, в которых проживает семья, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», – сказал Александр Шульга.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валерии, просят обращаться по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02)".

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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