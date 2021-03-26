Водитель переехал лежащего пешехода (ФОТО)

Сегодня в 3 часа ночи на улице Победы в Нижнем Тагиле 19-летний водитель ВАЗ-21099 переехал мужчину, который лежал на проезжей части дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, от полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель был трезв, но зато всего за три месяца пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД – в основном за превышение скорости и не пристегнутый ремень безопасности. По факту ДТП молодой человек пояснил, что лежавшего на дороге человека не увидел и затормозил, только когда почувствовал, что наехал на препятствие. Выйдя из автомобиля, он увидел под капотом мужчину, после чего сразу позвонил в скорую и полицию.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 26.03.21

В Екатеринбурге на машину упала глыба льда. / Директор ХК «Автомобилист»: «Будущее Дацюка в его руках». / Прокурор потребовал 18 лет для мужчины, убившего бывшую жену на пороге суда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»