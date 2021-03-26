Стало известно, почему 13-летняя девочка сбежала из дома

В полиции Екатеринбурга назвали причину побега из дома 13-летней Валерии Сазоновой, которую с 25 марта разыскивают правоохранители и волонтеры. По одной из версий следователей, школьница поссорилась с сожительницей своего отца, а ее родная мать находится в местах заключения за преступления, связанные с наркотиками. Отца она не слушается. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Это уже шестой на счету подростка самовольный уход из дома. Предпоследний был в январе этого года. Каждый раз девочку находили сотрудники полиции, или она возвращалась сама. Семья, в которой проживает подросток, и сама она лично состоят в органах внутренних дел на профилактическом учете», – пояснил полковник Горелых. Ранее сообщалось, что Валерия из дома не сбегала, но оказалось, что это не так.

Он также подчеркнул, что поиски Валерии Сазоновой продолжаются: «В установлении местонахождения пропавшей накануне девочки задействовано более 50 представителей МВД из ОП № 2 и № 6 по Екатеринбургу, а также волонтеры нескольких поисковых отрядов. В эти минуты проводится активная фаза розыска в микрорайоне ЖБИ, так как имеется оперативная информация о том, что ее видели недалеко от торгового центра. Специалисты службы по делам несовершеннолетних проверяют, не попал ли ребенок в объективы видеокамер».

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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