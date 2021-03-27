За сутки на Урале 12 человек скончались от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки от коронавируса умерли 12 человек, с начала пандемии скончавшихся уже 2 696.

Как сообщили в региональном оперштабе, новых заболевших за день – 142, общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 81 969. Из всех заболевших 290 человек находятся в тяжелом состоянии, 159 из них – в реанимации, 98 человек подключены в аппарате ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.21

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