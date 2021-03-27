На Уралмаше зарезали мужчину

Сегодня утром в микрорайоне Уралмаш нашли мертвого мужчину. О случившемся рассказал подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург», по его словам, в подъезде дома №6 по улице Победы на лестнице жильцы обнаружили тело с многочисленными ножевыми ранениями.

«Новый День» запросил комментарий в СУ СК по Свердловской области, к моменту публикации ответ получен не был.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.21

За сутки на Урале 12 человек скончались от коронавируса. / Депутаты-перебежчики, отмена самоизоляции и капитализм в спорте: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Без него могло не быть полета Гагарина: 78 лет со дня гибели летчика Бахчиванджи (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»