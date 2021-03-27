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Суббота, 27 марта 2021, 18:28 мск

Новости Екатеринбург

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Стало известно, где в Екатеринбурге хотят начать реновацию

Администрация Екатеринбурга обнародовала перечень кварталов, с которых в городе может начаться реновация. В списке – 8 территорий:

  • ул. Баумана – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков
  • ул. Бакинских комиссаров – Калинина – пер. Симбирский – ул. Кировградской
  • ул. Шефская – Краснофлотцев – Донская – Корепина
  • ул. Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая
  • ул. Шефская – Баумана – Донская – Энтузиастов
  • ул. Летчиков – пер. Пугачевский – пер. Автогенный
  • ул. Донбасская – пер. Черниговский – пер. Суворовский
  • пер. Тобольский – ул. Восточная.

Добавим, закон о реновации в Свердловской области вступает в силу 3 апреля. В нем прописаны основные понятия – что такое комплексное развитие территории жилой застройки (та самая реновация), комплексное развитие территории нежилой застройки, объект капитального строительства и так далее. Но вопросы о компенсации жильцам сносимых домов еще только будут прорабатываться.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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