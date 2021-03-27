Стало известно, где в Екатеринбурге хотят начать реновацию

Администрация Екатеринбурга обнародовала перечень кварталов, с которых в городе может начаться реновация. В списке – 8 территорий:
- ул. Баумана – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков
- ул. Бакинских комиссаров – Калинина – пер. Симбирский – ул. Кировградской
- ул. Шефская – Краснофлотцев – Донская – Корепина
- ул. Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая
- ул. Шефская – Баумана – Донская – Энтузиастов
- ул. Летчиков – пер. Пугачевский – пер. Автогенный
- ул. Донбасская – пер. Черниговский – пер. Суворовский
- пер. Тобольский – ул. Восточная.
Добавим, закон о реновации в Свердловской области вступает в силу 3 апреля. В нем прописаны основные понятия – что такое комплексное развитие территории жилой застройки (та самая реновация), комплексное развитие территории нежилой застройки, объект капитального строительства и так далее. Но вопросы о компенсации жильцам сносимых домов еще только будут прорабатываться.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 27.03.21
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