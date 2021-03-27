Стало известно, где в Екатеринбурге хотят начать реновацию

Администрация Екатеринбурга обнародовала перечень кварталов, с которых в городе может начаться реновация. В списке – 8 территорий:

ул. Баумана – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков

ул. Бакинских комиссаров – Калинина – пер. Симбирский – ул. Кировградской

ул. Шефская – Краснофлотцев – Донская – Корепина

ул. Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая

ул. Шефская – Баумана – Донская – Энтузиастов

ул. Летчиков – пер. Пугачевский – пер. Автогенный

ул. Донбасская – пер. Черниговский – пер. Суворовский

пер. Тобольский – ул. Восточная.

Добавим, закон о реновации в Свердловской области вступает в силу 3 апреля. В нем прописаны основные понятия – что такое комплексное развитие территории жилой застройки (та самая реновация), комплексное развитие территории нежилой застройки, объект капитального строительства и так далее. Но вопросы о компенсации жильцам сносимых домов еще только будут прорабатываться.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.21

На Уралмаше зарезали мужчину. / За сутки на Урале 12 человек скончались от коронавируса. / Депутаты-перебежчики, отмена самоизоляции и капитализм в спорте: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»