Под Екатеринбургом в ДТП пострадали пять человек

На выезде на трассу в Верхней Пышме столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали пять человек.

ДТП произошло накануне около 21:30 на 1 км дороги «Обход Верхней Пышмы». Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ВА3-21099 выезжал на односторонку со второстепенной дороги, с улицы Пролетарская, и не посмотрел направо. Отечественная легковушка врезалась в «Киа-­Селтон». В результате ДТП пострадали водитель, 3 пассажира автомоби­ля ВАЗ – 20199 и пас­сажирка «Киа-Селт­он». Все госпитализи­рованы в больницу Ек­атеринбурга.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 пояснил, что подвозил трех па­ссажиров из города Кировграда в город Ек­атеринбург, двигался по навигатору, кото­рый показал дорогу с поворотом направо, не заметил транспорт­ное средство «Киа-Се­лтон», столкнулся с ним»-добавили в УГИБ­ДД. Водителей проверили на опьянение, оба были трезвы. Все находящиеся в автомобилях ехали пристегнутыми.

Верхняя Пышма, Людмила Прокофьева

Верхняя Пышма. Другие новости 27.03.21

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