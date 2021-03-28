Под Екатеринбургом в ДТП пострадали пять человек

На выезде на трассу в Верхней Пышме столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали пять человек.
ДТП произошло накануне около 21:30 на 1 км дороги «Обход Верхней Пышмы». Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ВА3-21099 выезжал на односторонку со второстепенной дороги, с улицы Пролетарская, и не посмотрел направо. Отечественная легковушка врезалась в «Киа-Селтон». В результате ДТП пострадали водитель, 3 пассажира автомобиля ВАЗ – 20199 и пассажирка «Киа-Селтон». Все госпитализированы в больницу Екатеринбурга.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 пояснил, что подвозил трех пассажиров из города Кировграда в город Екатеринбург, двигался по навигатору, который показал дорогу с поворотом направо, не заметил транспортное средство «Киа-Селтон», столкнулся с ним»-добавили в УГИБДД. Водителей проверили на опьянение, оба были трезвы. Все находящиеся в автомобилях ехали пристегнутыми.
Верхняя Пышма, Людмила Прокофьева
Верхняя Пышма. Другие новости 27.03.21
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