Годовщина локдауна. Спецпроект «Нового Дня»

Ровно год назад, 28 марта 2020 года, в Свердловской области закрылись все заведения, торговые центры и даже некоторые парки. С 30 марта по всей стране начались нерабочие дни. Да, первый заболевший в Екатеринбурге был выявлен раньше, а антиковидный указ был подписан 18 марта. Но именно с этого момента люди осознали наступление какого-то нового времени.

Это был странный год: законы менялись несколько раз в неделю – их смысл не поддавался логике, а нарушения карались штрафами; все силы медицины были брошены на одну болезнь, хотя другие никуда не делись; из бюджета выделялись деньги, но люди беднели. «Новый День» вспоминает, что произошло за год пандемии и как это изменило нашу жизнь.

Спецпроект «Годовщина локдауна»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.21

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