Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается

В Свердловской области продолжается снижение заболеваемостью коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердили у 139 человек, аналогичные показатели были в сентябре, до начала второй волны. Всего за время пандемии заболели 82 108 свердловчан.

«Состояние 289 госпитализированных оценивается как тяжелое, 154 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 89 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 709. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», сообщили в региональном оперштабе. За сутки также подтвердили смерть 10 человек от инфекции. Всего от болезни скончалось 2 706 уральцев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.21

Годовщина локдауна. Спецпроект «Нового Дня». / Под Екатеринбургом в ДТП пострадали пять человек. / Стало известно, где в Екатеринбурге хотят начать реновацию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»