В районе Ирбита в ДТП попал автобус с детьми

Сегодня ночью в Ирбитском районе в автобус с детьми врезалась легковушка. Авария произошла около 5 часов на территории поселка Зайково. Автобус марки «Higer», в салоне которого находилось 26 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и четверо взрослых, ехал из города Ирбит в аэропорт Кольцово, когда в него влетел «ВАЗ-2110».

«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, 46-летний местный житель, возвращавшийся из областного центра со своим 40-летним знакомым на автомашине «ВАЗ-2110», мог задремать, что, возможно, и послужило причиной выезда на полосу встречного движения, где и произошло столкновение двух транспортных средств», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

После аварии легковушка сильно деформировалась, водителя доставали спецоборудованием. И он, и его пассажир госпитализироованы. Алкоголя в крови водителя нет. По предварительным данным, никто из детей или взрослых, находившихся в автобусе, не пострадал, все были пристегнуты. Ребята занимаются в хореографическом коллективе «Рандеву» Центра детского творчества Ирбита, они ехали в Кольцово, чтобы улететь в Москву и принять участие в международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания». После ДТП им дали другой автобус, вечером подростки улетят в столицу.

Ирбитский район, Людмила Прокофьева

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