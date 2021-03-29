Жители Свердловской области практически перестали снимать деньги с карт

На Среднем Урале за год пандемии наличные деньги стали очень непопулярными. В 2020 году в 95 случаях из 100 карты использовались для платежей и дистанционных операций и только в пяти случаях – для снятия наличных. При этом каждая четвертая операция по карте была совершена через интернет. Всего уральцы сделали 440 миллионов онлайн-покупок на сумму 1,2 трлн рублей. Это является историческим максимумом.

«На развитие дистанционных платежей повлияли ограничительные меры, связанные с пандемией. Во время запретов на перемещения людей и работу торговых точек многие предприятия перевели свою деятельность в онлайн», – прокомментировала начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

Также за год в два раза выросло число расчетов с помощью смартфонов. Телефонами свердловчане сделали покупки на 7,5 млрд рублей. В Центробанке отметили, что причиной послужило в том числе развитие платежной инфраструктуры, за год количество электронных терминалов оплаты в торговой сети в регионе выросло на 20%.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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