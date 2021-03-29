Причиной пожара с погибшими в бараке могла стать сигарета (ФОТО)

Прокуратура разбирается в причинах пожара в аварийном доме Верхней Туры. ЧП случилось в воскресенье около часа дня. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, из двухэтажки до приезда пожарных эвакуировались 20 человек. С открытым горением не могли справиться около часа, был риск взрыва, так как в квартирах стоят газовые баллоны, тушение осложнялось отсутствием поблизости источника воды. Полностью дом потушили к 19:41.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в сгоревшем доме нашли тела двух погибших: мужчины, 1978 г.р. и женщины, 1984 г.р. По предварительной версии, пожар начался с квартиры на первом этаже, а всего жилыми были три из восьми квартир в доме. Жильцы двух квартир расселены в муниципальное жилье.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Прокуратура проводит проверку, в том числе по тому, почему в аварийном доме вообще находились люди, кто из должностных лиц не позаботился об их расселении.

Верхняя Тура, Людмила Прокофьева

Верхняя Тура. Другие новости 29.03.21

Жители Свердловской области практически перестали снимать деньги с карт. / Начинается суд над бывшим замглавы СУ СКР. / «Тотальный диктант» будут писать на 20 площадках, главная – УрФУ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»