Жители Екатеринбурга жалуются на жару в квартирах

В Свердловскую область пришло долгожданное потепление с плюсовыми температурами в дневное время. В связи с этим температура теплоносителя в батареях была понижена. Однако энергетики все равно получают претензии от уральцев по поводу того, что в квартирах слишком жарко.

«На нашем оборудовании стоят погодозависимые датчики, которые автоматически регулируют температуру в отопительных системах. На данный момент средняя температура на подаче в теплоносителях находится в диапазоне 62-63 градуса, при учете средней температуры на улице +2…+4 градуса», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-служба «Т Плюс Энергосбыт».

Напомним, отопительный сезон в Екатеринбурге обычно продолжается до первой декады мая. В зависимости от погодных условий мэрия Екатеринбурга подписывает постановление об окончании подачи теплоносителя в батареи в последних числах апреля.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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