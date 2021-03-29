Сирена, напугавшая екатеринбуржцев, включилась непроизвольно

Жителей Екатеринбурга напугал внезапный вой сирен, который длился несколько минут и звучал по всему городу. Ранее предупреждений о проверке систем оповещения не было. Впрочем, свердловские спасатели заявили, что ничего страшного в регионе не произошло.

«Произошло непроизвольное включение системы оповещения. Просим граждан не беспокоиться и не прерывать свою работу», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве добавили, что сейчас выясняются причины внепланового срабатывания сирен.

Между тем, сирены перепугали многих горожан. В МЧС уточнили, что за последние полчаса на единый телефон спасения поступило много звонков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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