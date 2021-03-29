В Свердловской области снизилось число тяжелобольных Covid-19

В Свердловской области снижается число тяжелых пациентов с коронавирусом, а также сокращается смертность от вируса. Но темпы заболеваемости остаются на прежнем уровне.

За минувшие сутки на Среднем Урале были выявлены 143 новых случая Covid-19 (в Екатеринбурге +59), 156 человек выздоровели.

По данным регионального оперативного штаба, 280 пациентов находится в тяжелом состоянии, из них 89 – подключены к ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 1712 человек. Общее количество больных коронавирусом на сегодняшний день – 3973 свердловчанина. Девять пациентов с ковидом умерли. Общее число жертв коронавируса достигло 2715 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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