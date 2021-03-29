В Ивделе появится пляж за 45,6 млн рублей

В одном из самых северных городов региона – Ивделе планируют сделать зону отдыха и благоустроить набережную. В рамках городского голосования два года назад жители выбрали эту территорию для активного приведения в порядок.

Как рассказала ЕАН замглавы Ивделя Светлана Миронова, на участке набережной между улицами Механошина и Преображенской обновят освещение, обустроят прогулочные зоны, установят скамейки и оборудуют спуск к реке, которым смогут воспользоваться в том числе и инвалиды.

В администрации города «Новому Дню» пояснили, что пляж будет обустроен в виде зоны, где можно загорать. Река Ивдель – горная – и плохо подходит для купания. Соответственно, и полноценный пляж северному городу не нужен.

Отметим, что территория рядом с парком по Октябрьской набережной уже благоустроена, теперь власти намерены облагораживать берег реки и дальше. В первую очередь укрепят береговую линию для размещения на ней смотровых площадок. Также планируется возвести детскую игровую зону с песочницей и качелями. Будет организована спортзона. На реализацию работ из бюджетов всех уровней выделено 45,6 млн рублей.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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