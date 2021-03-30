Свердловскую область накрыл смог

В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности: регион накрыл смог.

Как сообщает Уралгидрометцентр, вчера вечером сложились условия, при которых в воздухе скапливаются вредные примеси. Ожидается, что смог рассеется к 20 часам среды, 31 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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