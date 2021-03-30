Екатеринбуржцы попали в топ-10 самых бестактных россиян

Жители Екатеринбурга вошли в топ-10 самых бестактных россиян по итогам опроса, проведенного исследовательским агентством Zoom Market. Жителям городов РФ задавали всего три вопроса: скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?

Первая тройка городов с самыми бестактными жителями в итоге выглядит так: Ростов-на-Дону, Воронеж, Сочи. В первой пятерке также Иваново и Белгород. Затем идут Краснодар, Брянск, Уфа и Оренбург. Топ-10 замыкает Екатеринбург.

Во второй десятке оказались Самара, Волгоград, Санкт-Петербург, Саратов, Красноярск, Новосибирск, Казань, Пермь, Челябинск и Москва.

«Лишь 23% опрошенных указали, что они могут вмешаться в чужой разговор без приглашения, 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца, не перебивая, а вот дать совет, в том числе малознакомым людям, любят 86% жителей страны», – сказали в пресс-службе агентства, уточнив, что опрос проводился среди жителей 21 города, в нем приняли участие 2520 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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