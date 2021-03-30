Счетная палата нашла нарушения и недостатки на 719 млн рублей

В ходе проведенной работы в 2020 году Счетная палата Свердловской работы провела 12 контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприятий в рамках аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Как сообщила депутатам заксо председатель СП СО Елена Новоторженцева, всего контрольными мероприятиями был охвачен объем средств почти в 47 млрд рублей. Выявлены нарушения и недостатки на 719,7 млн рублей. Новоторженцева пояснила, что для устранения нарушений министерствам и органам МСУ направлено 28 представлений и предписаний, 19 из которых полностью выполнены в установленные сроки, 8 – находятся в процессе выполнения, одно – не выполнено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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