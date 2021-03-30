Движение грузовиков по уральским трассам ограничили

На трассах Свердловской, Тюменской и Курганской областей ввели ограничения для грузовиков из-за ремонтов. Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, всего запрет будет действовать на пяти участках дорог, о его отмене сообщат дополнительно.

В Свердловской области будет ограничено движение автомобилей с габаритом по ширине более 3,75 метров на трассе Р-351 Екатеринбург- Тюмень в Камышловском районе, на мосту через реку Пышма (125+293 км), реку Камышловку (139+917 км) и реку Мостовка (129+270 км).

Грузовикам с габаритом по ширине более 3,60 метров запретили выезжать на мост через реку Нерка, это 143+660 км трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Еще один запрет введен для фур с шириной более 4 метров – на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, ремонты идут с 87+000 км по 131+398 км.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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