Уральских подростков чаще других привлекают к уголовной ответственности

Свердловская область по итогам 2020 года оказалась на втором с конца месте среди российских регионов по числу несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности. Хуже ситуация только в соседней Челябинской области.

Об этом сообщил сегодня на заседании в заксо начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. На учет за год было поставлено около 4 тысяч подростков, расследовано 1 613 преступлений с участием несовершеннолетних.

При этом Александр Мешков отметил, что по сравнению с 2019 годом подростковая преступность все равно снизилась на 17,8%, а за последние 10 лет – даже вдвое. Существенно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками (это убийства, разбои, изнасилования). «Но есть проблемы с корыстными преступлениями, особенно кражами, – заявил Мешков. – В основном их совершают школьники».

Отвечая на вопрос депутата Вячеслава Вегнера, почему так происходит, Александр Мешков ответил, что должна вестись комплексная профилактическая работа. «Мы с этими подростками работаем, когда они уже попадают в наше поле зрения. На мой взгляд, недостаточно работает связка «Семья – улица – школа». Все начинается с семьи, какие ценности привьют несовершеннолетнему родители. Со школой проблемы. Зачастую школу не интересует, что ученик делает за ее пределами. А некоторые руководители не хотят выносить сор из избы», – отметил Мешков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

Опубликован список площадок «Тотального диктанта»: шесть из 20 – закрытые. / Краснознаменную группу восстановят к середине июля: объявлена закупка. / Движение грузовиков по уральским трассам ограничили. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»