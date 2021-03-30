Глава Новоуральска ушёл в отставку

Глава Новоуральска Владимир Цветов ушел в отставку по собственному желанию. Завтра заявление мэра будет рассмотрено на внеочередном заседании новоуральской городской думы, в этот же день депутаты назначат врио главы города. Повестка заседания опубликована на сайте думы.

По данным источника «Нового Дня», новым градоначальником атомного города станет заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Вячеслав Тюменцев. Он является основным претендентом.

Владимир Цветов был избран мэром Новоуральска летом 2019 года. Завтра городские депутаты планировали рассмотреть его отчет о работе за 2020 год, который в минувшую пятницу не одобрила комиссия по местному самоуправлению. Если народные избранники одобрят отставку мэра, то заслушивать отчет не придется.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

Новоуральск. Другие новости 30.03.21

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