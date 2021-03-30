Свердловская область получила еще 30 тысяч доз вакцины от Covid-19

На Средний Урал сегодня поступила крупная партия вакцин «Спутник V» – порядка 30,6 тысячи доз. Сейчас препарат распределяют между больницами.

Как сообщает региональный оперативный штаб, для проведения вакцинации от коронавируса в Свердловской области открыто 149 прививочных кабинетов. Из них 43 – в Екатеринбурге, а 106 – в других муниципалитетах. Также работают 26 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад – медики выезжают, в том числе, в отдаленные территории региона, чтобы сделать желающим прививку.

Ранее «Новый День» сообщал, что в период с 26 по 28 марта в регион доставили более 28 тысяч доз «Спутника V». По информации регионального министерства здравоохранения, ожидаются новые поставки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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