В аэропорту Кольцово открылся пункт вакцинации от коронавируса

В екатеринбургском аэропорту Кольцово теперь тоже можно поставить прививку от коронавируса. Пункт вакцинации расположен на первом этаже терминала внутренних авиалиний и работает в будние дни с 13:00 до 19:00, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сотрудникам аэропорта и свердловчанам, которые отправляются или возвращаются из поездки, предлагают вакцинироваться препаратом «Спутник V». Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС. В здравпункте перед прививкой проводится обязательный медицинский осмотр.

Напомним, вакцинация от коронавируса проводится в два этапа: второй компонент «Спутник V» вводится через 21 день после первой инъекции. Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов просил горожан ставить второй компонент вакцины в том же месте, где была первая прививка. «К сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда человек поставил первую прививку в Москве или в другом городе, а затем приезжает в Екатеринбурге и требует в поликлинике поставить ему второй компонент. Это очень сложно организовать, потому что есть ограниченное количество вакцины. Если вы прививаетесь «Спутником V», то за получением второй прививки на 21-й день нужно приходить в то же место, где ставили первую», – объяснял эпидемиолог. В пресс-службе Кольцово не смогли оперативно ответить на вопрос агентства о ревакцинации.

Кольцово стал первым региональным аэропортом, где открылся прививочный кабинет. В аэровокзальном комплексе также работают три пункта тестирования методом ПЦР на Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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